Kliniken brauchen nach Cyberangriff Blutspenden

Der britische Gesundheitsdienst NHS bittet nach einer Cyberattacke auf mehrere Krankenhäuser dringend um Blutspenden. Der Angriff, hinter dem eine russische Hackergruppe stecken soll, führe dazu, dass die Blutgruppe von Patienten nicht so schnell wie gewohnt getestet werden könne, hieß es in einer Mitteilung am Montag.