BMW F 900 GS: Neue Macht offroad und auf Asphalt

Mit gerade mal 219 kg fahrfertig ist die neue kleine GS nun eine der Leichteren in dieser Klasse, der Honda Transalp, KTM 890 Adventure oder Ducati DesertX angehören. Insgesamt 14 kg haben sie ihr abtrainiert! Allein 4,5 kg am (um einen halben Liter geschrumpften) Tank, der nun aus Kunststoff besteht. Ansonsten fanden sie 600 g am Scheinwerfer, 200 g an der Schwinge, 1,7 kg am Auspuff oder auch 2,4 kg am Heck.