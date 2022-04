So bekommen GS & Co ihre Offroadsporen - legal!

So geht man es am besten an

Wer sich auf eine legale Offroadtour begeben möchte, wendet sich am besten an lokale Spezialisten, die sich auskennen. Zu finden im Internet unter Eastmoto.de. Die Burschen kennen die Gegend wie ihre Westentasche und können die Route nach dem Fahrkönnen auswählen. So ist man als Biker weder über- noch unterfordert. Zudem können sie auch Offroad-Neulinge mit ein paar Tipps schnell so weit bringen, dass sie sich sogar auf Sand wohlfühlen.