Politiker imitiert: OpenAI sperrt Bot-Entwickler

Erst in der vergangenen Woche war OpenAI Befürchtungen über Wahlbeeinflussung mittels Künstlicher Intelligenz entgegengetreten. OpenAI betont, dass seine Richtlinien es verbieten, seine Technologie auf eine Art und Weise zu verwenden, die als potenziell missbräuchlich eingestuft wird. Dazu gehört das Erstellen von Chatbots, die vorgeben können, echte Menschen zu sein, Stimmung machen und so Menschen in ihrem Wahlverhalten beeinflussen.