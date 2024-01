OpenAI will Angst vor Wahlmanipulation ausräumen

Zum Auftakt des US-Wahljahres ist der ChatGPT-Betreiber OpenAI Befürchtungen über Wahlbeeinflussung mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) entgegengetreten. Der Microsoft-Partner kündigte am Montag auf seinem Blog an, die Firmen-KIs würden in Zukunft Wahlanfragen von Nutzern an die Website CanIVote.org weiterleiten.