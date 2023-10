Jedes zehnte österreichische Unternehmen nutzt KI

Branchenbezogen zeigen sich größere Unterschiede beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz: Am häufigsten kommen KI-Systeme bei Unternehmen der Informations- und Kommunikationsbranche (37 Prozent) vor. Am seltensten werden sie hingegen im Bau sowie in der Beherbergung und Gastronomie (je vier Prozent) verwendet.