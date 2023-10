Österreicher nutzen gerne digitale Amtswege

73 Prozent der Bürger und Bürgerinnen sehen der Studie zufolge in der digitalen Abwicklung von Behördenwegen einen Vorteil gegenüber dem physischen Weg. Für den „eGovernment Monitor 2023“ wurden in Österreich und der Schweiz jeweils 1000 Interviews durchgeführt, in Deutschland waren es 8000 Befragungen.