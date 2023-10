Höhere Nachfrage nach gebrauchten Kleinautos

Zwar noch eine Nische, aber schon vorhanden, sei der Markt für gebraucht E-Autos. Ein Thema sei hier die Lebensdauer der Akkus, wobei Studien zeigen würden, dass selbst bei einer Fahrleistung von 200.000 Kilometer der Speicher nicht nennenswert an Leistung verliere. Allerdings bräuchten die Käufer Sicherheit, etwa durch ein Batteriezertifikat dass den „State of Health“ genau angibt - etwa wie viel Prozent der ursprünglichen Speicherleistung noch vorhanden ist und wie oft schnellgeladen wurde. Ein Anbieter für Batterietests ist Aviloo, ein 2017 gegründetes Unternehmen in Wiener Neudorf.