Gebrauchtwagen: So finden Sie echte Dauerbrenner

Corona-Pandemie, Ukraine-Konflikt, Preisexplosion am Energiesektor: Alles Faktoren, welche die Gebrauchtwagenpreise in den letzten Jahren drastisch in die Höhe trieben. Im Schnitt zahlte man Anfang 2023 fürs Auto aus zweiter Hand um 3000 Euro mehr als noch 2022. Wer höhere Anschaffungskosten minimieren möchte, schaut sich jetzt erst recht nach Autos mit höherem Kilometerstand von 100.000 km und mehr um. Bei der Internetsuche nach als „unkaputtbar“ geltenden Autos bzw. Marken stößt man schnell auf Dauertest-Ranglisten von AutoBILD, ADAC und Co.