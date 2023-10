ORF-Gebühr: So viel kostet die neue Landesabgabe

Zuletzt folgte Wien dem Beispiel von Niederösterreich, Oberösterreich und Vorarlberg und strich die Landesabgabe. In Salzburg wird sie zumindest 2024 nicht eingehoben, was danach passiert, ist offen. Im Burgenland ist das vorerst kein Thema: Am 19. Oktober soll die Neuregelung des Kulturförderungsbeitrags, wie die Landesabgabe genau genommen heißt, beschlossen werden.