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Großes Jubiläum

Kultige Csello Mühle: Eine Institution wird 50!

Burgenland
25.05.2026 18:03
Das einstige Mahlwerk hat sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte zu einer der beliebtesten ...
Das einstige Mahlwerk hat sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte zu einer der beliebtesten Kulturbühnen und Open Air-Event- Locations Österreichs entwickelt.(Bild: Raffael Maltrovsky)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Das runde Jubiläum des Kunst- und Kulturzentrums wird groß gefeiert – mit drei Tagen voller Musik und sehr vielen Erinnerungen.

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„Ich weiß nicht, was ich eröffne, aber ich eröffne es“ – Mit diesen legendären Worten weihte 1976 der damalige Unterrichtsminister Fred Sinowatz die Cselley Mühle in Oslip ein. Über Jahrhunderte war das Mahlwerk, das 1515 erstmals urkundlich erwähnt wurde, eine Wassermühle an der Wulka. Im 19. Jahrhundert kam sie in den Besitz der Familie Cselley, ehe der Keramiker Robert Schneider und der Maler Sepp Laubner sie vor 50 Jahren in ein alternatives Kunst- und Aktionszentrum verwandelten.

Neuübernahme der „Mü“
Vor fünf Jahren übernahmen die Siegendorfer Unternehmer Mario und Ulrike Müller das Areal. Das Paar gab ihm einen neuen Schliff und richtete die „Mü“ unter dem neuen Markennamen „Csello“ auf Kunst, Kultur und Kulinarik aus.

Sepp Laubner und Robert Schneider waren das Herz und die Seele der Mühle. Nach ihrem Tod traten ...
Sepp Laubner und Robert Schneider waren das Herz und die Seele der Mühle. Nach ihrem Tod traten die Unternehmer Mario und Ulrike Müller das Kulturerbe an.(Bild: Reinhard Judt)

„Sitzen und schauen“
Am Donnerstag feiert der Generationentreffpunkt nun seinen goldenen Geburtstag. Unter dem Motto „Sitzen und schauen“ – so hieß die Sommerreihe, die Robert Schneider einst ins Leben rief – werden im Arkadenhof ab 17 Uhr bei Speis und Trank Anekdoten von langjährigen Mühlen-Freunden präsentiert. Auch eine Jam-Session steht auf dem Programm, um alte Erinnerungen aufleben zu lassen. Tags darauf lädt die Band „Sax & Pepper“ mit Evergreens zum Tanzabend.

Wie passend! Die Boogie Woogie-Brüder feiern in der „Mü“ 50. Bühnenjubiläum.
Wie passend! Die Boogie Woogie-Brüder feiern in der „Mü“ 50. Bühnenjubiläum.(Bild: Christa Zwingenberger)

Jubiläumskonzert der Boogie-Woogie-Brüder
Wer’s lieber flotter mag, kommt am 30. Mai auf seine Kosten. Da sorgen die bekannten Boogie Woogie-Brüder Axel und Torsten Zwingenberger für Stimmung und feiern gleichzeitig. Im Laufe ihrer Karriere arbeiteten sie mit zahlreichen Legenden – unter anderem Lionel Hampton, Big Joe Turner, Lila Ammons und Rolling-Stones-Drummer Charlie Watts.

Beim Jubiläumskonzert darf sich das Publikum auf einen Abend voller Energie freuen. Denn wenn rollende Pianopower auf dynamisch-perkussive Schlagzeugkunst trifft, kann man nicht die Füße stillhalten.

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