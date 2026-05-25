Kultige Csello Mühle: Eine Institution wird 50!

„Ich weiß nicht, was ich eröffne, aber ich eröffne es“ – Mit diesen legendären Worten weihte 1976 der damalige Unterrichtsminister Fred Sinowatz die Cselley Mühle in Oslip ein. Über Jahrhunderte war das Mahlwerk, das 1515 erstmals urkundlich erwähnt wurde, eine Wassermühle an der Wulka. Im 19. Jahrhundert kam sie in den Besitz der Familie Cselley, ehe der Keramiker Robert Schneider und der Maler Sepp Laubner sie vor 50 Jahren in ein alternatives Kunst- und Aktionszentrum verwandelten.