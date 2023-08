Einkaufslieferdienst Instacart geht an die Börse

Das Geschäft mit Tech-Börsengängen in den USA kommt wieder in Gang: Kurz nach dem Chip-Entwickler Arm kündigte der Einkaufslieferdienst Instacart eine Aktienplatzierung an. Dabei kauft sich auch der Getränke- und Snack-Riese PepsiCo mit 175 Millionen Dollar (rund 162 Millionen Euro) groß bei Instacart ein.