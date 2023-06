Ford Ranger Raptor: Was das Viech richtig gut kann

Also besser runter vom Gas. Trotzdem macht er Spaß, der kleine Große. Das liegt nicht zuletzt am Dreiliter-Biturbo-V6, der 292 PS locker macht und 491 Nm bei 2300/min. stemmt. Sollte jemand da ein Turboloch finden, kann er es behalten - die Zehngang-Automatik schüttet das in Windeseile zu. Legt man es darauf an, geht sich der Standardsprint in 7,9 Sekunden aus, jedenfalls in der nach DIN 2379 Kilogramm schweren Standardkonfiguration. Der Testwagen bringt es laut Zulassung auf 2477 kg, da sind unter anderem das elektrisch betriebene Pritschenrollo sowie Bügel und Laderaum-Reling mit drin. Höchsttempo: 180 km/h.