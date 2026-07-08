Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Halbfinal-Sperre droht

Diesmal blieb die FIFA hart: Gelb für Olise bleibt

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
08.07.2026 19:37
Olise kassierte gegen Paraguay eine gelbe Karte
Olise kassierte gegen Paraguay eine gelbe Karte(Bild: AFP/MAURO PIMENTEL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dass Schiedsrichterentscheidungen nachträglich geändert werden, ist nach dem Fall Balogun nichts Neues. Der Protest von Frankreich gegen die gelbe Karte von Michael Olise gegen Paraguay wurde von der FIFA nun abgelehnt. Womit er wie 18 weitere Spieler vorbelastet ins Viertelfinale geht und bei einer weiteren im Halbfinale zusehen müsste.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das 1:0 im Achtelfinale zwischen Frankreich und Paraguay bleibt wohl nicht wegen sportlicher Schönheit in Erinnerung, zumal die Südamerikaner immer und immer wieder durch ihre harte Gangart in Erscheinung getreten waren, worauf es in der Nachspielzeit zu einem Handgemenge gekommen war. Während der Paraguays Matias Galarza dabei aber ohne gelbe Karte davon gekommen war, gab‘s für Frankreich Star Michael Olise – der seinen Gegenspieler kurz am Trikot gepackt hatte – die Verwarnung.

Protest von Frankreich wirkungslos
Für den französischen Verband eine klare Fehlentscheidung und nach dem Eklat um die ausgesetzte Rotsperre von US-Boy Folarin Balogun nun natürlich eine Selbstverständlichkeit, dagegen zu protestieren. Der einen Tag vor dem Viertelfinale gegen Marokko von der FIFA aber abgelehnt worden war. „Wir haben heute Morgen die Entscheidung der FIFA erhalten, dass die Gelbe Karte aufrechterhalten wird“, bestätigt Nationaltrainer Didier Deschamps auf der Pressekonferenz.

Lesen Sie auch:
Nach dem WM-Skandal fordern nun mehrere EU-Abgeordnete Unterschungen gegen den FIFA-Boss.
Nach WM-Skandal
Untersuchung gegen FIFA-Boss Infantino gefordert
08.07.2026
Sport Tv Logo
Filzmaier zum Skandal:
„Ein Rücktritt von Infantino ist ausgeschlossen!“
07.07.2026
„Natürlich kontrovers“
WM-Skandal: Jetzt bricht Balogun sein Schweigen
07.07.2026
ServusTV-Experten:
„Das ist der größte Skandal in der WM-Geschichte!“
07.07.2026
18 Spieler vorbelastet

Eine Entscheidung, die richtig schmerzt! Denn damit geht Olise vorbelastet in das Viertelfinal-Duell gegen Marokko und wird zumindest bei Zweikämpfen mit Handbremse agieren müssen. Bei einer weitereren Verwarnugn würde ihm eine Sperre in einem möglichen Halbfinale drohen.

Auch England-Star Jude Bellingham ist vorbelastet
Auch England-Star Jude Bellingham ist vorbelastet(Bild: AFP/ALFREDO ESTRELLA)

Mit dieser „Last“ ist der fünffache Assistgeber aber nicht alleine – insgesamt gehen 18 Spieler in die Runde der besten Acht. Während bei den Franzosen auch Manu Kone und Bradley Bacola in „gelber Gefahr“ leben, sind es beim Gegner Marokko mit Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halha, Azzedine Ounahil und Bilal El Khannouss immerhin fünf Kicker.

Gelbbelastete Spieler im Viertelfinale

Frankreich: Michael Olise, Manu Kone, Bradley Bacola.

Marokko: Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi.

England: Declan Rice, Jude Bellingham, Marc Gehi, Nico O‘Reilly.

Schweiz: Denis Zakaria, Granit Xhaka, Miro Muheim.

Argentinien: Gonzalo Montiel

Spanien: Ferran Torres.

Norwegen: Antonio Nusa.

Belastung erlischt nach dem Viertelinfale
Aber während sich diese „Bad-Boys“ im Viertelfinale auf einem schmalen Grat bewegen, könnten sie im Halbfinale wieder frei von der Leber spielen. Denn nachdem die gelben Karten bereits nach der Vorrunde zurückgesetzt wurden, geschieht dies auch nach dem Viertelfinale, damit Spieler bei einem möglichen Finaleinzug nicht gesperrt wären.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
08.07.2026 19:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Die Highlights
Hier im Video: Schweiz jubelt im Elfmeterschießen
Die Highlights
Argentiniens verrückte Aufholjagd hier im Video
WM-Highlights
Rasenschach geht an Spanien! Ronaldo ausgeschieden
Belgiens Spieler feierten das 4:1 mit einem Trump-Tänzchen.
4:1-Sieg gegen die USA
Belgien stichelt: Trump-Tanz und Insta-Seitenhieb
WM-Highlights
4:1 – Belgien rächt sich für Trumps Skandal-Aktion
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
143.883 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
120.707 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
87.513 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Außenpolitik
Trump setzt Verwirrspiel um Iran-Eskalation fort
1065 mal kommentiert
Donald Trump hat die Waffenruhe für beendet erklärt und kündigt „eine harte Nacht“ für den Iran ...
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
950 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
898 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Viele Kleinigkeiten“
Norweger wechseln vor WM-Viertelfinale das Hotel
Von Stein getroffen
Ein Toter bei spontanen WM-Feiern in Argentinien!
Halbfinal-Sperre droht
Diesmal blieb die FIFA hart: Gelb für Olise bleibt
Sport Tv Logo
Steirer MLS-Kicker
Erst als Dieb k. o. ging, fehlten Wolf die Worte
Sport Tv Logo
Prohaskas erste Bilanz
„Außer uns ist keiner müde zur WM gekommen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf