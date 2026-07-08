Diesmal blieb die FIFA hart: Gelb für Olise bleibt

Das 1:0 im Achtelfinale zwischen Frankreich und Paraguay bleibt wohl nicht wegen sportlicher Schönheit in Erinnerung, zumal die Südamerikaner immer und immer wieder durch ihre harte Gangart in Erscheinung getreten waren, worauf es in der Nachspielzeit zu einem Handgemenge gekommen war. Während der Paraguays Matias Galarza dabei aber ohne gelbe Karte davon gekommen war, gab‘s für Frankreich Star Michael Olise – der seinen Gegenspieler kurz am Trikot gepackt hatte – die Verwarnung.