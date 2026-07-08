Schildkröte schwamm in Aquarium um ihr Leben

Appell an Sozialdienste

Dabei hätte der Fall schon deutlich früher gemeldet werden können – die Frau wurde nämlich betreut. „Hoarding-Fälle nehmen seit Jahren zu. Umso wichtiger ist es, dass Sozialdienste bei Verdacht auf Missstände in der Tierhaltung umgehend die Veterinärbehörden verständigen“, appelliert TIKO-Niederösterreich-Präsidentin Andrea Specht. So könne viel Tierleid verhindert und das Horten von Tieren bereits im Anfangsstadium gestoppt werden. In manchen Ländern gebe es dafür bereits eine gesetzliche Meldepflicht.