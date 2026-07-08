Tour durch die Steiermark – „Können stolz sein!“

Die Rad-Fans kommen derzeit auf ihre Kosten! Neben der Tour de France steigt mit der Tour of Austria, der Österreich-Rundfahrt, das nationale Highlight zeitgleich. Die „Krone“ mischte sich beim ersten Start der Tour in Graz nach Jahrzehnten unters Rad-Volk.
„Bisher hab ich an die 30 Rundfahrten begleitet. Aber ich kann mich nicht erinnern, jemals so viele Menschen am Straßenrand gesehen zu haben“, strahlte Gerald Pototschnig am Mittwoch im Ziel. Der steirische Radsport-Präsident jubelte in Gamlitz mit Hunderten Fans den Fahrern bei der ersten Etappe der Tour of Austria zu. Mit Gregor Mühlberger gab es zum Drüberstreuen einen Heimsieg.
„Irrsinnig cool! Wir können sehr stolz sein, dass wir dieses Rennen hierher gebracht haben“, meinte Fan Werner, der im Radl-Dress mitfieberte. „Es zeigt unsere malerische Landschaft und wie schön die Südsteiermark ist.“ Dem stimmte Helga zu: „Wir haben selbst einen kleinen Klub und fahren im Jahr rund 6000 Kilometer. Es macht Spaß. Aber es ist ein Wahnsinn, wie die Profis da bei uns vorbeizischen.“„Das würde ich auslassen“Den Fans wurde auch allerhand Rahmenprogramm geboten – vom DJ, Mitmachstationen bis hin zu Gewinnspielen kamen von Jung bis Alt alle auf ihre Kosten.
Skifahrer und Eishackler als Rad-Fans
Nici Schmidhofer radelt selbst gern, „trotzdem würde ich für die 188 Kilometer den ganzen Tag brauchen – die Extraschleife würde ich aber auslassen“, grinste die Ski-Weltmeisterin. „Ein, zwei Einkehrschwünge mit Kaffee und guter Mehlspeise wären da auch dabei“ Selbst mit dem Rad von Graz in die Südsteiermark kam Eishockey-Meister und Ex-99er Lukas Haudum. „Das war spontan. Ich bin seit letztem Jahr ein großer Rad-Fan. Mit mir kann aber jeder Hobby-Radler mithalten“, lachte der zukünftige Finnland-Legionär. War an diesem Nachmittag aber auch egal, denn die erste Etappe der Tour of Austria war ein großes Fest für alle!
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