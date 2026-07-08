Tour durch die Steiermark – „Können stolz sein!“

Skifahrer und Eishackler als Rad-Fans

Nici Schmidhofer radelt selbst gern, „trotzdem würde ich für die 188 Kilometer den ganzen Tag brauchen – die Extraschleife würde ich aber auslassen“, grinste die Ski-Weltmeisterin. „Ein, zwei Einkehrschwünge mit Kaffee und guter Mehlspeise wären da auch dabei“ Selbst mit dem Rad von Graz in die Südsteiermark kam Eishockey-Meister und Ex-99er Lukas Haudum. „Das war spontan. Ich bin seit letztem Jahr ein großer Rad-Fan. Mit mir kann aber jeder Hobby-Radler mithalten“, lachte der zukünftige Finnland-Legionär. War an diesem Nachmittag aber auch egal, denn die erste Etappe der Tour of Austria war ein großes Fest für alle!