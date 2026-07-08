Erst als Dieb k. o. ging, fehlten Wolf die Worte

Die Skyline New Yorks – ein Bild, wie gemacht für ein Wohnzimmer-Poster. Für Fußballer Hannes Wolf der Blick von seiner Dachterrasse. Der Steirer übersiedelte 2024 in die Major League Soccer (MLS), kickt bei New York City FC. Die „Krone“ traf ihn am Rande der Weltmeisterschaft zum Interview.
„Krone“: Hannes, wie lautet dein Zwischenfazit in der MLS?
Hannes Wolf: Sehr positiv! Ich kam damals aus einer sehr schwierigen Phase, saß bei Gladbach sechs Monate nur auf der Tribüne. Da machte es keinen Spaß mehr, hatte ich oft nicht mehr das Gefühl, ein Profi zu sein.
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