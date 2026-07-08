Prozess gegen Tiroler Ärztin endet mit Freispruch

Entlastendes wohl zu spät vorgelegt

Die Angeklagte verabsäumte es offenbar, schon nach den Anschuldigungen und im Zuge der Ermittlungen alle Dokumente zu den Patienten und den Leistungen vorzulegen. „Dann hätten sie sich den Prozess vielleicht ersparen können“, sagte die Richterin. Denn die penible Aufarbeitung entlastete sie nun. Und die Richterin gestand der Ärztin zu, dass es gerade bei der gegenständlichen Art der Behandlung auch „telemedizinische Leistungen“ – sprich: Telefonate – gebe.