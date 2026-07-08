Reporter grillt NATO-Chef wegen „Daddy“ Trump

Trump gibt sich betont versöhnlich

Trump kündigte außerdem an, der Ukraine die Erlaubnis zum Bau von Patriot-Luftabwehrraketen zu erteilen. Nach dem Treffen zeigte sich der US-Präsident überraschend versöhnlich: „Es war ein großartiges Treffen, in diesem Raum war viel Liebe, viel Eintracht“, sagte er. Rutte sprach ebenfalls von einem „großen Gemeinschaftsgefühl“ der 32 NATO-Staats- und Regierungschefs. Und betonte erneut: Trumps „Führung“ verändere das Verteidigungsbündnis und mache es stärker.