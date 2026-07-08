„Außer uns ist keiner müde zur WM gekommen“

Warum Ägypten und Cap Verde ein „Vorbild“ für Österreich hätte sein können, Frankreich der Top-Favorit auf den WM-Titel und der Kampf um den Torschützentitel „gewaltig“ ist: Österreichs Jahrhundert-Fußballer zieht in seiner „Krone“-Kolumne eine erste WM-Bilanz und blickt voraus auf die Viertelfinal-Duelle ...