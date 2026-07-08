Russland rekrutiert sogar Kinder für Auftragsmorde

Sie hätten den Vorwand vorgebracht, mit ihm Zeit verbringen zu wollen, sagte er weiter. Anschließend gaben sie dem Soldaten Wodka, in den sie zuvor das Gift Methadon gemischt hatten. Ein russischer Führungsoffizier habe die Tat per Video beobachtet und den Minderjährigen den Befehl erteilt, den Soldaten zu erwürgen, sagte Papuscha. Allerdings war der Mann zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Ein Mädchen zog daraufhin ein Plastiksackerl über den Kopf des toten Mannes und drückte ihn mit einem Polster nieder, um ihn zu ersticken.