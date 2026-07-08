Volkshilfe muss Seniorenheim für immer zusperren

Land pocht auf Qualitätsschlüssel

Dass die Gemeinde Seiersberg-Pirka im Gemeinderat nun aber die „Notbremse“ gezogen hat, sei für sie absolut nachvollziehbar. Seit Gründung des Tageszentrums 2002 habe die Gemeinde bislang rund 4,3 Millionen Euro investiert – zusätzlich zur Pflegeleistungsumlage, die jede Kommune zu berappen hat. Jahrelang habe sich die Gemeinde dafür eingesetzt, dass ihr Tageszentrum auch vom Land gefördert wird. Doch vergebens, beim Land beharrt man auf einen Qualitätsschlüssel, an dem man in Seiersberg aufgrund der räumlichen Möglichkeiten scheitert.