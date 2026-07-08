Volkshilfe muss Seniorenheim für immer zusperren

Für das Tageszentrum der Volkshilfe Steiermark im steirischen Seiersberg-Pirka gibt es keine Rettung mehr. Die Gemeinde kann die Finanzierung alleine nicht mehr stemmen. Interventionen beim Land waren vergebens.
Viele Steirer können ein Lied davon singen: Einen adäquaten Betreuungsplatz für ältere Angehörige, die den Herausforderungen des Alltags nicht mehr alleine gewachsen sind, zu finden, gleicht oft der Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Das Seniorentageszentrum der Volkshilfe in Seiersberg-Pirka ist genau so ein Ort. Bald wird es jedoch heißen müssen: „War so ein Ort.“
Denn dieses Haus der Gemeinschaft und Unterstützung wird mit 30. September geschlossen. In der Vorwoche wurden die aktuell 45 Tagesgäste und ihre Angehörigen darüber informiert. „Am 18. September haben wir den letzten Betreuungstag“, sagt Brigitte Schafarik, Geschäftsführerin der Volkshilfe Steiermark. Im Gespräch merkt man ihr die Betroffenheit an: „Weil wir dort sicher eines unserer coolsten Betreuungsteams haben. Die betroffenen Menschen haben also allen Grund dazu, traurig zu sein.“
Land pocht auf Qualitätsschlüssel
Dass die Gemeinde Seiersberg-Pirka im Gemeinderat nun aber die „Notbremse“ gezogen hat, sei für sie absolut nachvollziehbar. Seit Gründung des Tageszentrums 2002 habe die Gemeinde bislang rund 4,3 Millionen Euro investiert – zusätzlich zur Pflegeleistungsumlage, die jede Kommune zu berappen hat. Jahrelang habe sich die Gemeinde dafür eingesetzt, dass ihr Tageszentrum auch vom Land gefördert wird. Doch vergebens, beim Land beharrt man auf einen Qualitätsschlüssel, an dem man in Seiersberg aufgrund der räumlichen Möglichkeiten scheitert.
„Lassen niemanden im Regen stehen“
Schafarik ist sich der Unsicherheit bei Belegschaft und Senioren bewusst, stellt aber klar: „Wir sind die Volkshilfe, wir lassen sicher niemanden im Regen stehen.“ Alle sieben Mitarbeiterinnen werden in einem der fünf anderen Zentren unterkommen, „und auch für unsere Tagesgäste werden wir in einem unserer Häuser, etwa in Hart, Graz oder Voitsberg, einen Platz finden“. Stolze 62 Prozent der Gäste würden nämlich gar nicht in Seiersberg wohnen.
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