Eskalation am Dorffest: Gast bewusstlos geprügelt

Bei einem Fest in der Steiermark wurde am vergangenen Wochenende ein Gast (59) von einem Unbekannten niedergeschlagen. Dem voran ging ein Streit um eine junge Dame.
Eigentlich wollte Manfred J. (59) am vergangenen Wochenende beim Felsenfest in Rohrbach-Steinberg westlich von Graz nur eine junge Dame zum Tanzen auffordern. Ein Mann störte sich daran und wurde aggressiv. Eine Frau in roter Bluse schlichtete den Streit – vorerst. Denn zwei Stunden später, als der 59-Jährige das Fest verlassen wollte, kam plötzlich ein etwa 1,80 Meter großer Mann mit hellbraunen Haaren und sportlicher Statur auf ihn zugerannt, schlug auf ihn ein und flüchtete sogleich.
Noch keine Spur vom Täter
„Mein Vater war danach bewusstlos, hat jetzt eine gebrochene Nase, einen gebrochenen Kiefer, einen Kreuzbandriss und Hämatome am ganzen Körper. Er kann sich weder bewegen noch ordentlich essen und hat überall Schmerzen“, erzählt seine erschütterte Tochter der „Steirerkrone“. Sie vermutet, dass es derselbe gewesen sein könnte, der den 59-Jährigen zuvor verbal attackiert hatte.
Mein Vater war danach bewusstlos, hat jetzt eine gebrochene Nase, einen gebrochenen Kiefer, einen Kreuzbandriss und Hämatome am ganzen Körper.
Die Tochter des Opfers
„Die Polizei ermittelt“, bestätigt Pressesprecher Markus Lamb den Vorfall auf Anfrage der „Steirerkrone“. Ungewöhnlich: Obwohl es sich um ein Dorffest handelt, fehlt vom Täter noch jede Spur.
Die Tochter des Opfers hofft jedenfalls, dass sich die Dame in roter Bluse, welche versuchte zu schlichten, bei der Polizei meldet. Hinweise sind erbeten an die Polizei Gratwein unter: 059133 /6137.
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