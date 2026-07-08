Eskalation am Dorffest: Gast bewusstlos geprügelt

Eigentlich wollte Manfred J. (59) am vergangenen Wochenende beim Felsenfest in Rohrbach-Steinberg westlich von Graz nur eine junge Dame zum Tanzen auffordern. Ein Mann störte sich daran und wurde aggressiv. Eine Frau in roter Bluse schlichtete den Streit – vorerst. Denn zwei Stunden später, als der 59-Jährige das Fest verlassen wollte, kam plötzlich ein etwa 1,80 Meter großer Mann mit hellbraunen Haaren und sportlicher Statur auf ihn zugerannt, schlug auf ihn ein und flüchtete sogleich.