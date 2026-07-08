GAK präsentiert „Stoff, aus dem Träume sind“

Das Auswärtstrikot der Vorsaison wird so weitergeführt, während als Ausweichtrikot ein Dress in traditionellem Royalblau im Retro-Look samt Polokragen gewählt wurde. „Unsere neuen Trikots erzählen die Geschichte dieses Vereins. Sie verbinden die großen Meilensteine unseres Weges mit der Gegenwart. Das ist für uns mehr als ein Dress, das ist ein Bekenntnis. Wir tragen kommende Saison nicht nur Stoff, sondern unsere gesamte Identität auf der Haut“, sagte Präsident Rene Ziesler.