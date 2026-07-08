GAK präsentiert „Stoff, aus dem Träume sind“

Unter dem Titel „Der Stoff, aus dem Träume sind“ hat der GAK am Mittwoch im Schubert Kino in Graz die neuen Trikots für die Saison 2026/27 offiziell vorgestellt. Das neue Heimtrikot schlägt dabei die Brücke zu einem der größten Kapitel der Vereinsgeschichte.
„Von der Körösistraße ins San Siro bis zur Zaubernacht an der Anfield Road. Tränen und Trotz auf der Birkenwiese und die triumphale Rückkehr des Meisters aller Klassen. Getragen von Menschen, die in ihren Farben vereint, den Glauben nie verloren haben. Das ist der Stoff, aus dem Träume sind.“
Der GAK greift bei der Präsentation der neuen Wäsche tief in die lyrische Trickkiste, will die Fans bei der Auswahl der Trikots auf eine emotionale „Reise“ mitnehmen. So soll das neue Heimtrikot optisch an die legendären Europacup-Auftritte gegen Inter Mailand erinnern. Ein besonderes Detail findet sich im Nacken: der eingearbeitete Schriftzug „Alles für Rot-Weiß“.
Das Auswärtstrikot der Vorsaison wird so weitergeführt, während als Ausweichtrikot ein Dress in traditionellem Royalblau im Retro-Look samt Polokragen gewählt wurde. „Unsere neuen Trikots erzählen die Geschichte dieses Vereins. Sie verbinden die großen Meilensteine unseres Weges mit der Gegenwart. Das ist für uns mehr als ein Dress, das ist ein Bekenntnis. Wir tragen kommende Saison nicht nur Stoff, sondern unsere gesamte Identität auf der Haut“, sagte Präsident Rene Ziesler.
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