Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Wäsch‘

GAK präsentiert „Stoff, aus dem Träume sind“

Steiermark
08.07.2026 19:09
Der GAK präsentierte seine neuen Trikots mit Stil.
Der GAK präsentierte seine neuen Trikots mit Stil.(Bild: GAK 1902)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Unter dem Titel „Der Stoff, aus dem Träume sind“ hat der GAK am Mittwoch im Schubert Kino in Graz die neuen Trikots für die Saison 2026/27 offiziell vorgestellt. Das neue Heimtrikot schlägt dabei die Brücke zu einem der größten Kapitel der Vereinsgeschichte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Von der Körösistraße ins San Siro bis zur Zaubernacht an der Anfield Road. Tränen und Trotz auf der Birkenwiese und die triumphale Rückkehr des Meisters aller Klassen. Getragen von Menschen, die in ihren Farben vereint, den Glauben nie verloren haben. Das ist der Stoff, aus dem Träume sind.“

Der GAK greift bei der Präsentation der neuen Wäsche tief in die lyrische Trickkiste, will die Fans bei der Auswahl der Trikots auf eine emotionale „Reise“ mitnehmen. So soll das neue Heimtrikot optisch an die legendären Europacup-Auftritte gegen Inter Mailand erinnern. Ein besonderes Detail findet sich im Nacken: der eingearbeitete Schriftzug „Alles für Rot-Weiß“.

Das Auswärtstrikot der Vorsaison wird so weitergeführt, während als Ausweichtrikot ein Dress in traditionellem Royalblau im Retro-Look samt Polokragen gewählt wurde. „Unsere neuen Trikots erzählen die Geschichte dieses Vereins. Sie verbinden die großen Meilensteine unseres Weges mit der Gegenwart. Das ist für uns mehr als ein Dress, das ist ein Bekenntnis. Wir tragen kommende Saison nicht nur Stoff, sondern unsere gesamte Identität auf der Haut“, sagte Präsident Rene Ziesler.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
08.07.2026 19:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Brennpunkt Medien
KI als Chef? Wer künftig über Jobs entscheidet
42 Sika-Hirsche leben bei der Familie Bernsteiner, derzeit bedroht von einer grotesken ...
Irrtum aus Brüssel?
Experten zerlegen Sika-Hirsch-Argument der EU
Vorsichtige Entwarnung: Das Hochhaus „bewegt sich nicht mehr“. In einige der evakuierten Gebäude ...
Hochhaus stabilisiert
Projektleiter sieht „typisches Bau-Missgeschick“
Raffinerie des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV in Schwechat
Hattmannsdorfer:
„Gasversorgung war zu jedem Zeitpunkt gesichert“
krone.tv fragt nach
Gesundheits-Hilferuf: „Brauchen mehr Kassenärzte!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Airbus im Landeanflug von Rakete getroffen
141.201 mal gelesen
Ein Airbus A319 der Delta Airlines wurde während des Landeanflugs auf Chicago von einer ...
Wien
Drama in Lokal: Wiener Szenegastronom tot gefunden
119.671 mal gelesen
Das bekannte Café Engländer in Wien
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Rache“ bei der WM: Fußball-Welt feiert USA-Aus
87.271 mal gelesen
Bitteres 1:4 gegen Belgien – die USA ist draußen.
Außenpolitik
Trump kündigt eine harte Nacht für den Iran an
1038 mal kommentiert
Donald Trump hat die Waffenruhe für beendet erklärt und kündigt „eine harte Nacht“ für den Iran ...
Kolumnen
Der „blaue Brief“ für die Regierung ist unterwegs
950 mal kommentiert
Der überwiegende Teil der Regierung schafft im großen „Krone“-Zeugnis bisher lediglich ein ...
Außenpolitik
Sogar Frauen schlägern sich schon um Benzin
898 mal kommentiert
Nach stundenlangem Warten hielt sie endlich den Zapfhahn in ihren Händen – und wollte ihn nie ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf