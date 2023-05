Warum man Preissenkungen nicht erzwingen kann

„Böse“ E-Werke: Die Energiebranche hat derzeit wohl ein ziemliches Imageproblem. Sie ist an allem schuld, an den hohen Strom- und Gaspreisen und laut Politikern auch an der hohen Inflation. Wenn man hinter die Kulissen schaut, merkt man aber schnell, dass die Welt leider nicht so einfach ist.