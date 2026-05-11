123 Stunden: Emotionales Finish nach 600-km-Lauf

Läufer löste Versprechen ein

Als am Samstag die 96 Stunden abgelaufen waren, hatte Saatçi immer noch über 100 Kilometer vor sich. Unter Tränen sagte er in diesem Moment: „Ich hoffe, ich habe euch nicht enttäuscht.“ Er würde jedoch weiterlaufen bis zum Ziel, denn dort warte schließlich seine Mutter auf ihn. Als der 28-Jährige am Santa Monica Pier die Ziellinie überquerte, fiel er ihr weinend in die Arme. Dann aßen die beiden ein Eis gemeinsam. Dieses Versprechen hatte er ihr gegeben. „Zum Muttertag“, wie er in seinem Livestream zuvor erwähnt hatte.