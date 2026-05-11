Lara Joy Körner trauert um ihren 19-jährigen Sohn

Unfassbare Familientragödie kurz vor dem Muttertag: Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, muss Schauspielerin Lara Joy Körner um ihren geliebten Sohn Remo Aimé Pollert trauern. Der 19-Jährige starb bei einem tragischen Unglück.
Wie die deutsche Zeitung berichtete, wurde der Sohn der „Traumschiff“-Darstellerin von Passanten am Samstag leblos in der Isar aufgefunden. Die Polizei bestätigte demnach, dass es aktuell keine Anzeichen für eine Fremdeinwirkung gebe. Die genauen Todesumstände werden derzeit noch untersucht.
Lara Joy Körner ist durch zahlreiche TV-Produktionen bekannt, spielte unter anderem in Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen mit, aber auch in zahlreichen Krimiserien oder beim „Traumschiff“.
„Wir sind fassungslos“
Körners Mutter ist Schauspielerin Diana Körner, die unter anderem durch ihre Rollen in „Liebling Kreuzberg“ oder „Familie Dr. Kleist“ bekannt wurde. Sie erreichte die „Bild“-Zeitung am Sonntag. „Es ist für uns alle ganz furchtbar“, erklärte die 81-Jährige demnach unter Tränen.
Sie habe gerade ihrer Tochter beigestanden, so Körner weiter. „Wir sind fassungslos. Der arme Junge. Es fühlt sich so unrealistisch an. Wir können das noch nicht begreifen. Wie es meiner Tochter geht, kann man sich sicher vorstellen.“
Lara Joy Körner war von 2005 bis 2013 mit Rechtsanwalt und Unternehmer Heiner Pollert verheiratet. Die Schauspielerin hat vier Kinder.
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