„Zweifel und Hoffnung“: Tritt ÖSV-Dame zurück?

Wie geht’s weiter? Nachdem Conny Hütter verkündet hatte, noch eine Saison dranhängen zu wollen, macht sich auch ÖSV-Kollegin Mirjam Puchner Gedanken über ihre Zukunft.
„Höre ich auf oder mache ich weiter? Die Frage bekomme ich laufend gestellt – und ich stelle sie mir selbst auch. Die Gedanken um die Zukunft drehen sich. Zwischen Zweifel und Hoffnung, zwischen dem, was war, und dem, was noch kommen könnte“, sagt Puchner in einer Video-Botschaft auf Instagram.
„… dann gibt es eine Entscheidung“
„Der Sport – so schön und doch so hart wie er sein kann. Ich weiß, dass jede Entscheidung Zeit braucht“, so die 33-Jährige. „Bis Anfang Juni habe ich mir eine Deadline gesetzt und dann gibt es eine Entscheidung.“
Im Speed-Team zählt Puchner zu den absoluten Leistungsträgerinnen. Nicht nur aufgrund ihrer sportlichen Erfolge, sondern auch wegen ihrer sympathischen Art hoffen die heimischen Ski-Fans, dass die Salzburgerin ihre Skier noch nicht an den Nagel hängt.
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