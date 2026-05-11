Teure Unsicherheit

Da überrascht es kaum, dass laut der neuesten Ipsos-Umfrage stolze 85% der Österreicher die wirtschaftliche Lage als schlecht bewerten. Ein Negativrekord. Drei Viertel sehen das Land auf dem falschen Weg. Dazu kommt eine gefährliche Entwicklung, deren Folgen wir demnächst spüren werden: Die Lebensmittelpreise drohen deutlich zu steigen. Durch die berüchtigte, weil blockierte Straße von Hormus geraten nämlich nicht nur 20% des weltweiten Öl- und Gasverkehrs unter Druck, sondern auch ein Drittel der global gehandelten Düngemittel. Diese fehlen nun. Experten befürchten schlechte Ernten und drohende Knappheit bei Lebensmitteln. Dazu kommen noch die gestiegenen Transportkosten.