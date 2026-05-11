„Grundsätzliche Einigung“ zwischen Barca und Vini

Mbappe am Zettel

Auch Kylian Mbappe hätten die Katalanen gerne in ihrem Trikot gesehen, verriet Bartomeu weiter. Der finanziell angeschlagene Klub habe die Forderung von Monaco damals jedoch nicht erfüllen können. „Außerdem glaube ich, dass Mbappe auch lieber zu PSG, einem französischen Verein, wollte.“ Mittlerweile spielt auch er bei Real Madrid und war gestern hautnah dabei, als sich Barca zum Meister kürte ...