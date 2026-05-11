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„Grundsätzliche Einigung“ zwischen Barca und Vini

La Liga
11.05.2026 09:16
Wären Vinicius Junior und Gavi beinahe Mitspieler geworden?
Wären Vinicius Junior und Gavi beinahe Mitspieler geworden?(Bild: AFP/JOSEP LAGO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vinicius Junior im Trikot des FC Barcelona? Wie der ehemalige Boss der Katalanen Josep Maria Bartomeu vor dem „Clasico“ am Sonntag ESPN erklärte, sei der Brasilianer beinahe bei den „Blaugrana“ gelandet. 

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„Vinicius war für Barca von Interesse, wir haben mit seiner Familie und seinen Beratern gesprochen, und es gab tatsächlich eine grundsätzliche Einigung“, schilderte Bartomeu. Der damals 17-Jährige stand bei Flamengo unter Vertrag, als die Katalanen auf den Flügelstürmer aufmerksam wurden. 

Vini Jr. wechselte 2018 von Flamengo zu Real Madrid.
Vini Jr. wechselte 2018 von Flamengo zu Real Madrid.(Bild: EPA/MARCELO SAYAO)

Poker um Top-Talent
Barcelona war jedoch nicht der einzige Topklub, der Vinicius Junior auf der Wunschliste hatte und so war es schließlich der Erzrivale Real Madrid, der sich die Dienste des Edeltechnikers sicherte. „Madrid machte wahrscheinlich ein besseres Angebot als Barca“, so Bartomeus Vermutung.

(Bild: Kronen Zeitung)

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War dem tatsächlich so? Immerhin behauptete Vinicius einst, dass ihm Barcelona ein besseres Angebot unterbreitet hätte, ihm die sportliche Perspektive in der Hauptstadt jedoch mehr zusagte. 

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Mbappe am Zettel
Auch Kylian Mbappe hätten die Katalanen gerne in ihrem Trikot gesehen, verriet Bartomeu weiter. Der finanziell angeschlagene Klub habe die Forderung von Monaco damals jedoch nicht erfüllen können. „Außerdem glaube ich, dass Mbappe auch lieber zu PSG, einem französischen Verein, wollte.“ Mittlerweile spielt auch er bei Real Madrid und war gestern hautnah dabei, als sich Barca zum Meister kürte ...

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