„Werden Großteil der Mannschaft halten können“

Seinen Anteil am Erfolg hat definitiv Roland Kirchler, dessen Verpflichtung sich als der genau richtige Schachzug erwies. Dazu bewies der Verein durch die Bank Lernwillen und konnte sich in vielen Bereichen klar steigern. Das gilt auch für das Trainerteam rund um Christian Schaider sowie die Truppe, die auch gegen favorisierte Gegner immer wieder überraschen konnte.