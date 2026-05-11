„Werden Großteil der Mannschaft halten können“

Mehrere Gründe haben dazu geführt, dass Austria Salzburg die Saison deutlich besser abschließt, als erwartet. Die kurze Sommerpause hat aber noch nicht begonnen. Einige Verträge sollen in den kommenden Tagen unterschrieben werden. Im Trainerteam dürfte es einen Neuzugang geben.
„Das ist eine Top-Ausbeute!“ Obmann David Rettenbacher blickt äußerst zufrieden auf die 37 Punkte, die Austria Salzburg in der Zweitliga-Saison als Tabellenneunter sammelte. Deutlich mehr, als noch vor der Spielzeit vorherzusehen war. Gründe dafür gibt es einige.
Seinen Anteil am Erfolg hat definitiv Roland Kirchler, dessen Verpflichtung sich als der genau richtige Schachzug erwies. Dazu bewies der Verein durch die Bank Lernwillen und konnte sich in vielen Bereichen klar steigern. Das gilt auch für das Trainerteam rund um Christian Schaider sowie die Truppe, die auch gegen favorisierte Gegner immer wieder überraschen konnte.
Trainingsstart erfolgt Mitte Juni
Nicht zuletzt wurde die Austria von einer großen Euphorie getragen. 14 ausverkaufte Heimspiele und das ligaweit größte Fan-Aufgebot bei Auswärtsspielen sind Zeugnis genug dafür. „Der Zusammenhalt bei uns ist schon auch ein Riesenfaktor“, sieht es der Obmann, für den die Sommerpause noch nicht begonnen hat.
In den kommenden Tagen werde sich einiges tun, sollen einige Verlängerungen bekannt gegeben werden. „Es zeichnet sich ab, dass wir einen Großteil der Mannschaft halten können.“ Bei Denizcan Cosgun und Luca Meisl ist ein Verbleib noch offen. Beiden liegt ein Angebot vor.
Schnittstelle zur zweiten Mannschaft
Der Trainingsstart für die Saison 2026/27 erfolgt am 16. Juni. „Da hätten wir gern schon 90 bis 95 Prozent der Mannschaft beieinander“, betont Rettenbacher. Neben dem Kader kommt es auch im Betreuerteam aller Voraussicht zu einem Neuzugang. Nachwuchsleiter Juraj Javorovic soll künftig als „Co“ und Schnittstelle zu den Amateuren von Austria Salzburg, die in der kommenden Spielzeit in der 1. Landesliga spielen, fungieren.
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