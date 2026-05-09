Win-win-Situationen werden nicht genutzt

Die heimische Wirtschaftspolitik könnte sich davon durchaus etwas abschauen. Wie eine jüngste Standortstudie von Deloitte zeigt, liegen wir im internationalen Wettbewerbsranking nämlich nur auf Platz 26, hinsichtlich der österreichischen Steuerpolitik landen wir gar nur – bitte festhalten – auf Platz 64 von 69 untersuchten Ländern. Da braucht man nicht Wirtschaft studiert zu haben, um zu wissen, dass ein dringender Handlungsbedarf besteht. Doch statt die schon lange nötigen Hausaufgaben anzugehen, dreht sich aktuell alles nur um die schnelle Sanierung des Budgets. Finanzminister Marterbauer hält – egal wie geringfügig – an allen Einnahmen strikt fest. Wäre es aber nicht jedenfalls mittelfristig besser, Einnahmen wie Ausgaben auf ihren Kosten-Nutzen zu überprüfen?