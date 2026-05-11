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Vor Mösle-Meeting

ÖLV-Mehrkämpferin setzt gleich zwei Ausrufezeichen

Sport-Mix
11.05.2026 08:38
Chiara Schuler hofft in Götzis auf einen ähnlichen Hochsprung wie in Mindelheim.
Chiara Schuler hofft in Götzis auf einen ähnlichen Hochsprung wie in Mindelheim.(Bild: amriphoto)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

„Ich darf nicht nur an die 6000 Punkte denken, sondern muss von Disziplin zu Disziplin schauen“, hatte die Vorarlberger Siebenkämpferin Chiara Schuler der „Krone“ vor einigen Tagen verraten. Und da schaut im Hinblick auf die 51. Auflage des Hypo-Meetings Ende Mai in Götzis gut aus. Denn mit zwei neuen Bestleistungen scheint die Schallmauer für die 24-Jährige immer näher zu rücken.

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„Der Wettkampf in Mindelheim am Samstag hat mir auf jeden Fall sehr viel Selbstvertrauen gebracht“, freute sich Chiara Schuler, die Ende Mai mit ihrer bereits fünften Teilnahme beim legendären HYPO-Mehrkampfmeeting zu Vorarlbergers Rekordstarterin im Götzner Mösle avancieren wird.

Zwei persönliche Bestleistungen
Kein Wunder! In 13,60 Sekunden blieb die 24-Jährige über 100 Meter Hürden um 0,05 Sekunden unter ihrer im Vorjahr in Lustenau aufgestellten persönlichen Bestleistung (PB). Anschließend überquerte die Hörbranzerin im Hochsprung erstmals seit August 2023 die 1,65 Meter und legte mit 1,68 Meter sogar noch eine zweite PB nach.

Rekordsprung trotz Hindernissen
„Die Hürden-Zeit kam doch überraschend“, gestand „Kiki“. „Das hat sich im Training so nicht angekündigt und auch während des Laufs hatte ich nicht das Gefühl, dass ich wahnsinnig schnell bin. Darum hat mich die Zeit auch so sehr gefreut.“ 
Noch größer war die Freude aber über den Hochsprung. „Weil ich die 1,62 und die 1,65 Meter mit schönen Sprüngen im ersten Versuch geschafft habe und die Latte im letzten Versuch über 1,68 zwar auch ganz leicht gewackelt hat, aber es eigentlich nicht knapp war“, sagte Schuler. „Im Vorjahr bin ich in Götzis 1,62 gesprungen – 1,68 würde mir 70 Punkte mehr bringen und das ist schon richtig viel.“

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Das Potenzial für mehr ist da
Heißt das, der Traum von den 6000 Punkten ist nach diesem Wochenende näher gerückt? „Das würde ich schon sagen“, ist die Studentin der „frühkindlichen Pädagogik“ optimistisch. Das bestätigt auch die Probe aufs Exempel mit dem Punkterechner. Schafft es Schuler am 30. und 31. Mai bei der 51. Auflage des HYPO-Mehrkampfmeetings in Götzis, ihre Bestleistungen in allen sieben Disziplinen abzurufen, könnte sie nicht nur die 6000-Punkte-Marke knacken. Mit 6190 Zählern würde sie auch Isabel Poschs Landesrekord von 6107 Punkten übertreffen.

Chance so groß wie nie
So ein „perfekter“ Wettkampf müsste allerdings zuerst einmal gelingen. Es steht aber auch fest, dass Schulers Chance, ihr großes Ziel zu erreichen, wahrscheinlich noch nie so gut war, wie heuer. 

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