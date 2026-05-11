ÖLV-Mehrkämpferin setzt gleich zwei Ausrufezeichen

Rekordsprung trotz Hindernissen

„Die Hürden-Zeit kam doch überraschend“, gestand „Kiki“. „Das hat sich im Training so nicht angekündigt und auch während des Laufs hatte ich nicht das Gefühl, dass ich wahnsinnig schnell bin. Darum hat mich die Zeit auch so sehr gefreut.“

Noch größer war die Freude aber über den Hochsprung. „Weil ich die 1,62 und die 1,65 Meter mit schönen Sprüngen im ersten Versuch geschafft habe und die Latte im letzten Versuch über 1,68 zwar auch ganz leicht gewackelt hat, aber es eigentlich nicht knapp war“, sagte Schuler. „Im Vorjahr bin ich in Götzis 1,62 gesprungen – 1,68 würde mir 70 Punkte mehr bringen und das ist schon richtig viel.“