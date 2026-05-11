Absturz von Tennis-Star: Mutter gibt Ex Mitschuld

Nach dem Absturz von Tennis-Star Stefanos Tsitsipas meldet sich nun seine Mutter Yulia Salnikova mit brisanten Vorwürfen zu Wort. Die einstige Profispielerin gibt Paula Badosa, der Ex-Freundin von Tsitsipas, eine Mitschuld an der sportlichen Krise des Griechen.
Es läuft aktuell nicht wirklich rund! Stefanos Tsitsipas, ehemalige Nummer drei der Tennis-Welt, befindet sich in einem Formtief. Der zweimalige Grand-Slam-Finalist ist in der Weltrangliste auf Position 75 zurückgefallen. Abseits des Platzes sorgte er immer wieder mit seiner turbulenten On-off-Beziehung mit seiner Tenniskollegin Paula Badosa für Aufsehen. Seit dem vergangenen Jahr gehen der Grieche und die Spanierin getrennte Wege.
„Sie waren ein gutes Paar, aber es war auch eine Last für ihn“, meint Yulia Salnikova, die Mutter von Tsitsipas, im Interview mit „BB Tennis“. „Die ständigen Fotos, die sozialen Medien und die gesamte mediale Aufmerksamkeit belasteten ihn nach und nach. Obwohl er sagte, dass es ihm gefalle, staute es sich innerlich immer mehr auf.“ Tsitsipas und Badosa hatten als Traumpaar im Tennis-Zirkus gegolten.
Neue Partnerin an seiner Seite
Inzwischen hat Tsitsipas eine neue Herzdame, die ehemalige College-Tennisspielerin Kristen Thoms. „Ich habe das Gefühl, sie schon seit 90 Jahren zu kennen. Sie ist ein sehr liebes Mädchen, sie versteht etwas von Tennis, sie hat an der Uni gespielt und sich zudem eine eigene Karriere im Marketing und in der Künstlervertretung aufgebaut“, sagt Salnikova. Geht's bei ihrem Sohn nun auch sportlich wieder bergauf?
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