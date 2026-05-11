Absturz von Tennis-Star: Mutter gibt Ex Mitschuld

Neue Partnerin an seiner Seite

Inzwischen hat Tsitsipas eine neue Herzdame, die ehemalige College-Tennisspielerin Kristen Thoms. „Ich habe das Gefühl, sie schon seit 90 Jahren zu kennen. Sie ist ein sehr liebes Mädchen, sie versteht etwas von Tennis, sie hat an der Uni gespielt und sich zudem eine eigene Karriere im Marketing und in der Künstlervertretung aufgebaut“, sagt Salnikova. Geht's bei ihrem Sohn nun auch sportlich wieder bergauf?