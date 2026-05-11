Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„War Last für ihn“

Absturz von Tennis-Star: Mutter gibt Ex Mitschuld

Tennis
11.05.2026 08:56
Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas galten als Traumpaar im Tennis-Zirkus.
Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas galten als Traumpaar im Tennis-Zirkus.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/JAVIER SORIANO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem Absturz von Tennis-Star Stefanos Tsitsipas meldet sich nun seine Mutter Yulia Salnikova mit brisanten Vorwürfen zu Wort. Die einstige Profispielerin gibt Paula Badosa, der Ex-Freundin von Tsitsipas, eine Mitschuld an der sportlichen Krise des Griechen.

0 Kommentare

Es läuft aktuell nicht wirklich rund! Stefanos Tsitsipas, ehemalige Nummer drei der Tennis-Welt, befindet sich in einem Formtief. Der zweimalige Grand-Slam-Finalist ist in der Weltrangliste auf Position 75 zurückgefallen. Abseits des Platzes sorgte er immer wieder mit seiner turbulenten On-off-Beziehung mit seiner Tenniskollegin Paula Badosa für Aufsehen. Seit dem vergangenen Jahr gehen der Grieche und die Spanierin getrennte Wege.

Stefans Tsitsipas
Stefans Tsitsipas(Bild: AFP/FAYEZ NURELDINE)

„Sie waren ein gutes Paar, aber es war auch eine Last für ihn“, meint Yulia Salnikova, die Mutter von Tsitsipas, im Interview mit „BB Tennis“. „Die ständigen Fotos, die sozialen Medien und die gesamte mediale Aufmerksamkeit belasteten ihn nach und nach. Obwohl er sagte, dass es ihm gefalle, staute es sich innerlich immer mehr auf.“ Tsitsipas und Badosa hatten als Traumpaar im Tennis-Zirkus gegolten.

Neue Partnerin an seiner Seite
Inzwischen hat Tsitsipas eine neue Herzdame, die ehemalige College-Tennisspielerin Kristen Thoms. „Ich habe das Gefühl, sie schon seit 90 Jahren zu kennen. Sie ist ein sehr liebes Mädchen, sie versteht etwas von Tennis, sie hat an der Uni gespielt und sich zudem eine eigene Karriere im Marketing und in der Künstlervertretung aufgebaut“, sagt Salnikova. Geht's bei ihrem Sohn nun auch sportlich wieder bergauf? 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
11.05.2026 08:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
107.176 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
101.988 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
93.169 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
930 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
916 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
910 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf