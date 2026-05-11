Rücktrittswelle im ÖSV-Team geht weiter

Seit einigen Jahren läuft es für die ÖSV-Herren alles andere als nach Wunsch. Wie erlebst du das?

Ich leide extrem mit, das trifft mich hart. Ich weiß noch als wir vor einem Jahr die Top 10 im Nationencup ganz knapp verpasst und damit einen Startplatz verloren haben. Ich habe im Sprint von Oslo das Maximum rausgeholt, bin aber trotz fehlerfreier Leistung nicht über Rang 27 hinausgekommen, weil gewisse Dinge nicht gepasst haben. Da war ich fertig und habe mir Vorwürfe gemacht. Jetzt stehen wir sogar nur noch auf Platz 13. Es ist traurig, dass es so weit kommen musste, dass der Herren-Biathlon am Boden ist und es jetzt einen Neustart im Verband braucht. Denn eines ist klar: Talente hätte es in Österreich auch in den vergangenen Jahren gegeben.