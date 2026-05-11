Real: „Spirale aus Chaos, Anarchie und Depression“

„Wir sind wie eine Familie“

Für Flick war es allerdings auch ein extrem emotionaler Tag. Sein Vater war in der Nacht auf Sonntag verstorben. „Es war ein harter Tag für mich mit dem Tod meines Vaters, aber meine Spieler sind wirklich fantastisch“, sagte ein sichtlich bewegter Flick. Und weiter: „Ich liebe es hier. Wir sind wie eine Familie. Sie haben heute alles gegeben, auch für mich, und da bin ich sehr stolz drauf. Auch unsere Fans sind toll. Schön, dass wir ihnen den Titel schenken konnten.“