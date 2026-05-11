Schuss auf Kater „Balu“: Pfoterl amputiert!

Kein klassisches Jagdkaliber

Nach ersten Einschätzungen dürfte es sich eher um ein Luftdruckgewehr mit erhöhter Energie gehandelt haben als um ein klassisches Jagdkaliber – ein entscheidender Unterschied, denn ein stärkeres Jagdgeschoss hätte der Katze mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Überlebenschance gelassen. Die Ermittlungen stehen noch am Anfang. Die Polizei sowie zuständige Jagd- und Behördenstellen sind nun gefordert, rasch Licht in die Sache zu bringen. .