Sorge um den ORF: Kein Spielball der Politik!

Deshalb appellieren die ehemaligen ORF-Journalistinnen und Journalisten „an die Politik, an die Parteien, die diese Aufsichtsräte eingesetzt haben, die in vier Wochen die Spitze des ORF wählen sollen, an jene Politikerinnen und Politiker, die für die rechtlichen Rahmenbedingungen im ORF zuständig sind, ihre Verantwortung für den ORF wahrzunehmen“. Der ORF dürfe kein Spielball der Parteien sein. Sie weisen darauf hin, was die Politik ignoriert: „Der ORF gehört der Bevölkerung.“