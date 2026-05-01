Einen Tag der Superlative in der Family City

Mitmachen und gewinnen

Gewinnen Sie jetzt einen von 50 Plätze im „Krone“-Shuttlebus zum Family Day! Abfahrt ist am 17. Mai in Wien um 09:30 bei der „Krone“ (Rückfahrt ab ca. 17:00 Uhr) Vor Ort wartet ein abwechslungsreicher Tag mit Top-Verpflegung, spannenden Aktivitäten und jeder Menge gemeinsamer Familienzeit. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 11. Mai, 09:00 Uhr.