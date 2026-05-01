Einen Tag der Superlative in der Family City

Die Family City beim Grenzübergang Kleinhaugsdorf gelegene Family City startet in das nächste Jahr und neben den altbewährten Attraktionen erwartet Sie auch viele neue Attraktionen. Die „Krone“ lädt jetzt mehrere glückliche Familien ein, am 17. Mai den Tag in der Family City zu verbringen.
Nur 45 Minuten von Wien entfernt wartet ein XXL-Abenteuerpark für Groß und Klein: Merlin’s Farm, das legendäre Terra Technica Museum, der LEGO-Store, die Dinowelt und die riesige Kinderwelt mit über 200 Attraktionen sind ab Anfang April wieder täglich bereit für Besucherströme.
Family City – die Highlights auf einen Blick
Merlin’s Farm begeistert mit über 400 streichelbaren Tieren – von Ponys und Alpakas bis zu Kängurus – sowie eigener Landwirtschaft, deren frische Produkte direkt in der Gastronomie und im Blue Café landen. Wer länger bleiben möchte, kann im grünen Merlin’s Camp in voll ausgestatteten Mobilheimen übernachten. Die beliebte Dinowelt wächst weiter: 30 bewegliche Dinosaurier mit Sound- und Mitmachstationen sorgen für spektakuläre Urzeit-Erlebnisse.
Im Terra Technica Museum erwartet Besucher wetterunabhängige Nostalgie pur – mit tausenden Jukeboxen, Flippern, Retro-Games, Superhelden-Figuren und der weltweit größten Schuco-Blechspielzeug-Ausstellung. Besonders familienfreundlich: Über 200 kostenlose Spiel- und Actionangebote, darunter Hochseilgarten, Go-Carts und Wasserstationen. Damit positioniert sich die Family City als führende Shopping- und Entertainment-Destination im Osten Österreichs.
Spektakel, Spaß und starke Maschinen
Am 17. Mai erwartet Familien ein ganz besonderes Erlebnis – ein Tag voller Action, Staunen und Spaß für Groß und Klein! Auf dem Außengelände neben Merlin’s Farm geht es rund wie selten zuvor. Packende Ritterturniere, wilde Westernshows und atemberaubende Vorführungen mit edlen Pferden sorgen für echtes Mittelalter- und Cowboy-Feeling. Auch PS-Fans kommen voll auf ihre Kosten: Mächtige Ford Mustangs – die legendären „Blechrösser“ – lassen Motoren aufheulen und Herzen höherschlagen.
Wer starke Nerven und kräftige Muskeln sehen will, sollte sich die spektakuläre Show des tschechischen Kraftprotzes „Železný Zekon“ nicht entgehen lassen. Für zusätzliches Adrenalin sorgt die mitreißende Bike-Show von Vašek Kolář, bei der den Besuchern garantiert der Atem stockt.
Auch kulinarisch bleibt kein Wunsch offen: Knusprige Pom-Bär-Snacks, Hot Dogs, Burger, Pommes und Zwiebelringe von „Smile Snack“ sowie ein Food Truck mit Bubble Tea, Ice Rolls, kreativen Mixgetränken, hausgemachten Limonaden und Bubble-Pop-Waffeln sorgen für Genussmomente den ganzen Tag über.
Mitmachen und gewinnen
Gewinnen Sie jetzt einen von 50 Plätze im „Krone“-Shuttlebus zum Family Day! Abfahrt ist am 17. Mai in Wien um 09:30 bei der „Krone“ (Rückfahrt ab ca. 17:00 Uhr) Vor Ort wartet ein abwechslungsreicher Tag mit Top-Verpflegung, spannenden Aktivitäten und jeder Menge gemeinsamer Familienzeit. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 11. Mai, 09:00 Uhr.