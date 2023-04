FPÖ will Paketdienste per Blockchain überwachen

„Dass viele Paketdienstzusteller echte Zustellversuche nur in Ausnahmen durchführen, dürfte mittlerweile fast jedem Österreicher aus eigener Erfahrung bekannt sein“, beklagte FPÖ-Innovationssprecher Gerhard Deimek am Dienstag in einer Aussendung. Seit der Coronapandemie und dem damit verbundenen sprunghaften Anstieg von Homeoffice sei klar, „dass die erwarteten Pakete sehr oft rechtswidrig direkt zu einer Abholstation gebracht werden“, schreibt Deimek und ortet ein „systemisches Versagen vieler Paketzusteller“.