Laimer und Bayern: Hoeneß lässt die Bombe platzen

Seit Wochen ringt der FC Bayern München um eine Vertragsverlängerung mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer. Nun hat sich Ehrenpräsident Uli Hoeneß in dieser Causa überraschend zu Wort gemeldet und heiße News verraten ...
Demnach dürfte Laimer dem deutschen Rekordmeister offenbar langfristig erhalten bleiben. Hoeneß bestätigte die Vertragsverlängerung des Bayern-Stars gegenüber „SPORT1“, ließ jedoch weitere Details offen.
Hoeneß deutete jedoch auf einer Veranstaltung im oberbayrischen Altötting den Abschluss eines neuen Deals mit Laimer an. Im dortigen Forum war der Ehrenpräsident des Rekordmeisters bei der Hauptversammlung der „meine Volksbank Raiffeisenbank“ zu Gast.
Der Vertrag des 29-jährigen Salzburgers läuft im Sommer 2027 aus. Laimer wechselte im Sommer 2023 ablösefrei von RB Leipzig nach München.
Mittlerweile ist er aus der Stammmannschaft nicht mehr wegzudenken. In der abgelaufenen Saison stand er in 47 Spielen auf dem Platz und steuerte dabei drei Tore sowie 13 Vorlagen bei.
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