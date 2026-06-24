Laimer und Bayern: Hoeneß lässt die Bombe platzen

Hoeneß deutete jedoch auf einer Veranstaltung im oberbayrischen Altötting den Abschluss eines neuen Deals mit Laimer an. Im dortigen Forum war der Ehrenpräsident des Rekordmeisters bei der Hauptversammlung der „meine Volksbank Raiffeisenbank“ zu Gast.

Der Vertrag des 29-jährigen Salzburgers läuft im Sommer 2027 aus. Laimer wechselte im Sommer 2023 ablösefrei von RB Leipzig nach München.