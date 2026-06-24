Algeriens Kicker machen einen kleinen Ort verrückt

Lawrence – ein eher beschauliches Städtchen mit 96.000 Einwohnern, 35 Autominuten von Kansas City entfernt. Bekannt ist Lawrence für seine Hochschule, beherbergt durch die University of Kansas allein 27.000 Studierende. Auf dem Campus wird derzeit viel Französisch gesprochen, denn im sogenannten Rick Chalk Park, dem Stadion des Frauen-Teams der Universität, schwitzt Algerien täglich für den WM-Erfolg.