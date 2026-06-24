Algeriens Kicker machen einen kleinen Ort verrückt

Österreichs finaler Gruppengegner hat seine Zelte 35 Autominuten entfernt von Kansas City aufgeschlagen, im mit 95.000 Einwohnern für US-Verhältnisse beschaulichen Ort Lawrence. Dort ist ein kleiner Algerien-Hype ausgebrochen. „Krone“-Redakteur Christian Reichel schildert Eindrücke von vor Ort.
Lawrence – ein eher beschauliches Städtchen mit 96.000 Einwohnern, 35 Autominuten von Kansas City entfernt. Bekannt ist Lawrence für seine Hochschule, beherbergt durch die University of Kansas allein 27.000 Studierende. Auf dem Campus wird derzeit viel Französisch gesprochen, denn im sogenannten Rick Chalk Park, dem Stadion des Frauen-Teams der Universität, schwitzt Algerien täglich für den WM-Erfolg.
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