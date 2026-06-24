Quantenphysiker Markus Aspelmeyer ausgezeichnet

Derzeit will der Wissenschaftler herausfinden, ob es eine Quantentheorie der Gravitation gibt und ob es möglich ist, ein Gravitationsexperiment durchzuführen, das sich nicht mehr allein durch die Einsteinsche Allgemeine Relativitätstheorie beschreiben lässt. Für diese Arbeiten wurde er mit dem Wittgenstein-Preis 2026 auszeichnet, der mit zwei Millionen Euro dotiert ist und damit die höchstdotierte Wissenschaftsauszeichnung des Landes. Die Jury sprach von einer „Investition in eines der ambitioniertesten Vorhaben in der modernen Physik (...)“.