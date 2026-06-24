Liebeserklärung und Überraschung zu Messis 39er

Liebeserklärung, Geburtstagskuchen und eine morgendliche Überraschung der Team-Kollegen – Lionel Messi feierte seinen 39. Geburtstag schon zum vierten Mal während einer Weltmeisterschaft.
Mit einem Geburtstagskuchen aus Süßigkeiten und der 39 als brennenden Kerzen haben einige Teamkollegen Lionel Messi im WM-Camp der Argentinier in Kansas City überrascht. Der Superstar und Kapitän der „Albiceleste“ postete ein Foto unter anderem mit Rodrigo de Paul und Nicolas Otamendi. Ein Ständchen zum Geburtstag gab es auch. Teamchef Lionel Scaloni hatte einen einfachen Wunsch an das Geburtstagskind: „Dass er glücklich ist.“
Messi feiert nicht zum ersten Mal Geburtstag im Kreis der Nationalmannschaft: Bei den Weltmeisterschaften 2006, 2010, 2014 und 2018 war das ebenfalls der Fall. Hinzu kommen noch einige Copa Americas. Was diesmal aber auch im Land des Weltmeisters abgeht, verschiebt auch noch mal die Dimensionen. In Buenos Aires bildeten sich spontan Gruppen, die für Messi sangen oder ihm sogar einen richtigen Kuchen gebacken hatten. Auf Social Media fanden sich diverse Videos, ein TV-Sender hatte unter dem Hashtag #CumpleLEO dazu aufgerufen, Glückwünsche zu posten.
„Danke für jede Träne“
Argentiniens Präsident Javier Milei schrieb auf X: „Happy Birthday L10nel...!!! Auf geht‘s Argentinien, verdammt noch mal ...!!!“ Zu den ersten öffentlichen Gratulanten gehörte der FC Barcelona, mehr als 20 Jahre die Heimat Messis und nach wie vor sein Herzensclub: „39 Jahre Großartigkeit.“ Sein aktueller Club Inter Miami ließ in einem kleinen Video Fans zu Wort kommen. Klarer Tenor: „We love you here in Miami.“
Messi ist der Mann, „der die Geschichte des Weltfußballs verändert hat“, schrieb der argentinische Verband, und AFA-Chef Claudio Tapia ergänzte: „Danke für jede Träne, für jede Umarmung, für jeden Moment der Ewigkeit. Ganz einfach, danke, dass es dich gibt, 10.“ Eine Liebeserklärung samt älteren Fotos schickte Ehefrau Antonella Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindertagen in Rosario, sie haben drei gemeinsame Söhne.
Messi brillierte gleich zum Auftakt der WM in Nordamerika wie es ihm selbst in Katar auf dem Weg zum Triumph nicht gelungen war. Beim 3:0 gegen Algerien und beim 2:0 gegen Österreich erzielte er alle Tore. Mit nun 18 WM-Treffern ist er alleiniger Rekordhalter.
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