Liebeserklärung und Überraschung zu Messis 39er

Messi feiert nicht zum ersten Mal Geburtstag im Kreis der Nationalmannschaft: Bei den Weltmeisterschaften 2006, 2010, 2014 und 2018 war das ebenfalls der Fall. Hinzu kommen noch einige Copa Americas. Was diesmal aber auch im Land des Weltmeisters abgeht, verschiebt auch noch mal die Dimensionen. In Buenos Aires bildeten sich spontan Gruppen, die für Messi sangen oder ihm sogar einen richtigen Kuchen gebacken hatten. Auf Social Media fanden sich diverse Videos, ein TV-Sender hatte unter dem Hashtag #CumpleLEO dazu aufgerufen, Glückwünsche zu posten.