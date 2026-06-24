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Nach grobem Foul

Katars Rotsünder Madibo für fünf Spiele gesperrt!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
24.06.2026 21:02
Assim Madibo (v.)
Assim Madibo (v.)(Bild: EPA/BOB FRID)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Katars Nationalspieler Assim Madibo ist nach seiner Roten Karte im WM-Spiel gegen Kanada (0:6) von der Disziplinarkammer der FIFA am Mittwoch für fünf Spiele gesperrt worden!

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Der Mittelfeldspieler hatte den Kanadier Ismael Kone bei einem Foul schwer verletzt.

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