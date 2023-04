Deutschland kämpft mit Welle von Cyberangriffen

Eine Welle von Cyberangriffen durch prorussische Hacker beutelt mehrere Bundesländer in Deutschland. Das Landesportal von Schleswig-Holstein war am Mittwoch nicht erreichbar, in Brandenburg war die Internetseite der Polizei gestört. Am Dienstag hatten Hacker Webseiten von Ministerien oder der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen lahmgelegt.