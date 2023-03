Bleiben Wasser oder Sonne aus, wird’s teuer

Der Krieg und die damit verbundene Reduktion der Gaslieferung hat die Verwundbarkeit Österreichs gezeigt. Seit Monaten wird darüber diskutiert, wie wir unsere Abhängigkeit von Putins Gnaden verringern können. Was Deutschland im Eiltempo schafft, sieht in Österreich so aus: Vom Februar 2022 bis Dezember 2022 haben wir die Unabhängigkeit von Russland um ganze acht auf 71 Prozent „gedrückt“.