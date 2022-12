Weniger Krankenstände durch kaltes Duschen

Auch einige Studien sprechen für kühles Duschen. So konnten etwa niederländische Forscher rund um Dr. Geert A. Buijze, Abteilung für Orthopädische Chirurgie am Universitätskrankenhaus Amsterdam, anhand von gesunden Probanden zeigen, dass Kalt- im Vergleich zu Warmduschern über drei Monate um 29% weniger Krankenstände in Anspruch nahmen - also weniger krank waren.