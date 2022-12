Karte statt bar: Britischer Handel beklagt Kosten

Die Briten haben sich in der Pandemie das Bezahlen mit Bargeld abgewöhnt. 2021 wurden nur noch 15 Prozent der Einkäufe mit Scheinen oder Münzen getätigt, wie der britische Einzelhandelsverband BRC am Freitag mitteilte. Das sind halb so viel wie 2020 und fast 40 Prozent weniger als vor Beginn der Coronapandemie. Während sich Verbraucher über den gesteigerten Nutzerkomfort des bargeldlosen Bezahlens freuen dürften, stöhnt der Handel über die Kosten.