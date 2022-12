EU will KI-Anwendung ab 2025 strikt regulieren

„Social Scoring“ soll explizit verboten werden

Gar nicht erlaubt sein soll auch schädliche oder unterschwellige Manipulation sowie „Social Scoring“, also die Bewertung des Verhaltens von Menschen innerhalb einer Gesellschaft, wie dies in China bereits zur Anwendung kommt. Verboten wird laut Tursky weiters die „Echtzeit-Fernidentifikation über Videokameras durch Strafverfolgungsbehörden“, mit Ausnahmen für solche Gesichts- und Bewegungserkennungssysteme etwa nach Terroranschlägen oder in Hochrisikobereichen.